МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Курс евро вырос до 75 рублей на фоне скачка на форексе более чем на 1%, в район 1,115 доллара, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.47 мск повышался на 33 копейки, до 67,21 рубля, курс евро — на 97 копеек, до уровня 74,79 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в понедельник евро подскакивал до 75 рублей – впервые с марта 2019 года.

На форексе евро подскакивал более чем на 1,2%, до 1,1164 доллара – к максимумам с 16 января.