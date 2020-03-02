МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота растет на 2%, восстанавливаясь после обвала на 4% на торгах в пятницу, инвесторы также оценивают вероятность снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.32 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 1,98%, до 1597,55 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивается на 1,22%, до 16,657 доллара за унцию.

Цена на золото восстанавливается после падения на 4% в пятницу на фоне роста вероятности замедления мировой экономики из-за распространения коронавируса за пределами Китая.

Теперь трейдеры ожидают, что ФРС в рамках мартовского заседания примет решение о снижении процентной ставки, чтобы ослабить влияние коронавируса и поддержать экономический рост страны. В пятницу глава регулятора Джером Пауэлл сообщил о готовности принять меры такой поддержки.

Ослабление монетарной политики ФРС традиционно понижает курс доллара, что позитивно отражается на стоимости золота, которое становится доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

"Основное снижение цен в конце прошлой недели было преувеличено. Ситуация вокруг коронавируса вызывает

неопределенность на рынках… поэтому золото дорожает", — отметил аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг, чье мнение приводит агентство Рейтер.