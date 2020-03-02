МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам снижается в понедельник вечером, трейдеры ожидают снижения ключевой ставки Федрезервом США на 50 базисных пунктов, при этом евро поддерживается сильной макростатистикой, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.11 мск курс евро к доллару растет до 1,1145 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1025 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 107,84 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,07 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,54%, до 97,6 пункта.

Рынки ожидают поддерживающих мер от ФРС США на фоне ситуации с коронавирусом после соответствующего заявления главы регулятора Джерома Пауэлла. По данным CME Group, аналитики ожидают снижение ставки в марте сразу на 50 базисных пунктов с текущего уровня в 1,5-1,75%. По итогам апрельской встречи 72,9% аналитиков ожидают ставку на уровне в 0,75-1%, остальные — на отметке в 1-1,25%.

"Доллар США продолжает терять силу, поскольку распространение коронавируса усилило ожидание шока и снижения ставок американским центробанком", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика Western Union Business Solutions Джо Манимбо (Joe Manimbo).

Распространение коронавируса в мире с начала года представляет серьезные риски для перспектив роста мировой экономики, поскольку заболевание и связанные с ним карантинные меры негативно сказываются на производстве товаров и цепи поставок комплектующих в мире. Число зараженных в Китае првысило 80 тысяч, другие крупные вспышки заболевания зафиксированы в Южной Корее, Италии и Иране.

Поддерживает удешевление доллара и укрепление евро после выхода сильной статистики по региону. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленности еврозоны в феврале вырос до максимума за год в 49,2 пункта против 47,9 пункта в январе.