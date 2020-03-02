МОСКВА, 2 мар /ПРАЙМ/. Бумаги американской корпорации Apple дорожают на 6,5% после новостей о том, что Apple согласилась выплатить до 500 миллионов долларов для урегулирования иска, поводом для которого стало то, что компания якобы замедляет работу старых моделей iPhone.

По состоянию на 20.40 мск бумаги компании дорожали на 6,47%, до 292,3 доллара за акцию.

О возможной выплате сообщило ранее в понедельник агентство Рейтер. По его данным, в рамках урегулирования Apple, как предполагается, выплатит по 25 долларов за iPhone, при этом сумма может быть скорректирована. Общая сумма выплат должна будет составить не менее 310 миллионов долларов, сообщило агентство.

Как отметило агентство, ряд пользователей iPhone ранее заявили, что производительность их смартфонов снизилась после обновления программного обеспечения Apple. Они отметили, что это ввело их в заблуждение, создав впечатление, что используемые телефоны "близки к концу жизненного цикла", пишет агентство. В свою очередь, Apple ранее связала замедление старых моделей смартфонов с такими факторами, как перепады температур.

На фондовых рынках США наблюдается коррекционный рост после падения на прошлой неделе суммарно в среднем 11-12%. Поводом для волатильности стали опасения трейдеров по поводу того, что ситуация с коронавирусом может сдержать экономический рост в мире. В понедельник фондовые индексы страны растут на 2,5-3%.