МОСКВА, 2 мар /ПРАЙМ/. Социальная сеть "ВКонтакте" связалась и изучает совместно с международной компанией Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, информацию о фейковых сообщениях о заражении москвичей коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.

Ранее Group-IB сообщила, что обнаружила более 9,5 тысячи фейковых сообщений о заражении москвичей коронавирусом, компания начала расследование по данной теме. По данным компании, информационная атака распространяется через ботов в соцсети "ВКонтакте", а также разгоняется вбросами в различные группы в мессенджерах. Вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию, в основном — группы в мессенджерах при детских садах, школах ("группы мам"), на женскую аудиторию в сети, форумы мам и другие, пишут эксперты.

"Наша команда модерации на постоянной основе ведет мониторинг и блокирует пользователей и сети ботов, которые устраивают массовые рассылки однотипной информации. Мы ограничиваем доступ к информации, которая вводит в заблуждение — в том числе и по теме коронавируса. Мы связались с Group-IB для дополнительного изучения отчета компании", — сообщили представители "ВКонтакте".

"Кроме того, сейчас мы совместно с ВОЗ готовим информационные материалы о коронавирусе", — добавил собеседник агентства.