МОСКВА, 2 мар /ПРАЙМ/. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги понедельника без единой динамики после снижения на 10% на прошлой неделе из-за опасений по влиянию коронавируса на экономический рост в мире, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,13%, до 6654,89 пункта, французский CAC 40 — на 0,44%, до 5333,52 пункта, немецкий индекс DAX снизился на 0,27%, до 11857,87 пункта. Итальянский FTSE MIB уменьшился на 1,5%, до 21655,09 пункта. За прошлую неделю индексы потеряли в среднем 11-12%.

Последняя неделя февраля была отмечена сильной волатильностью. Фондовые индексы в мире опустились за этот период более чем на 10% на фоне данных по распространению коронавируса за пределами Китая, что усилило опасения по поводу влияния заболевания на экономический рост. Крупными центрами вспышки коронавируса стали Япония, Италия, Южная Корея и Иран.

В связи с рисками от коронавируса для мирового ВВП рынки ожидают от крупнейших мировых центробанков меры поддержки экономики. Так, в пятницу глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл сообщил о готовности регулятора принять меры поддержки внутри страны.

Теперь аналитики в своем большинстве (73,9%) прогнозируют снижение ключевой ставки по итогам встреч ФРС в марте и апреле до 0,75-1% с текущих 1,5-1,75%, согласно данным CME Group.

Число зараженных в Китае достигло 80 тысяч, в Южной Корее зафиксировано уже более 4,3 тысячи случаев заражения. В Италии количество зараженных превысило 2 тысячи, во Франции достигло 130 человек, в Германии — 150, в Великобритании — 40 человек. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Индонезии, Андорре, Португалии, Иордании, Тунисе, Сенегале, Саудовской Аравии и Латвии.