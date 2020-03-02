МОСКВА, 2 мар /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером в понедельник растет к доллару и снижается к евро, отыгрывая взлет европейской валюты на форексе в направлении 1,12 доллара.

Резкий рост нефтяных цен и основных западных биржевых индексов на фоне ожиданий инвесторами действий ФРС США поддерживал вечером курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.09 мск снижался на 55 копеек, до 66,32 рубля, курс евро — повышался на 23 копейки, до уровня 74,05 рубля, следует из данных Московской биржи. Диапазон колебаний доллара и евро расширился и составил в понедельник 66,1-67,33 рубля и 73,24-75 рубля, соответственно.

РУБЛЬ НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ У ФРС

Рубль вечером повышался против доллара и снижался к евро, отыгрывая ощутимое укрепление европейской валюты на форексе. Евро в понедельник попытался дотянуться до отметки 1,12 доллара.

Давление на доллар оказывают ожидания поддерживающих финансовые рынки мер от ФРС США на фоне ситуации с коронавирусом после соответствующего заявления главы регулятора Джерома Пауэлла. По данным CME Group, аналитики ожидают снижение ставки ФРС в марте сразу на 50 базисных пунктов с текущего уровня в 1,5-1,75%. По итогам апрельской встречи 72,9% аналитиков ожидают ставку на уровне в 0,75-1%, остальные — на отметке в 1-1,25%.

Западные фондовые индексы после неуверенной утренней динамики к вечеру вышли в уверенный плюс. Инвесторы радостно подхватили идею смягчения ФРС США монетарной политики, так называемого "заливания" коронавируса деньгами. Индикаторы США росли вечером на 2,2-2,7%.

Рынок нефти вечером на таком фоне подскочил на 4,6%, до 51,95 доллара за баррель сорта Brent.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,7%, евро повышается на 0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3,45 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Стоит сохранять весьма сдержанное отношение к текущему восстановительному росту рынков – фундаментальных поводов для устойчивого восстановления котировок рисковых активов пока не появилось, считает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Перспектива ближайшей недели для российских рынков может оказаться условно позитивной. Итоги грядущего заседания ОПЕК+ могут поддержать ценовую конъюнктуру нефтяного рынка – нефтяные цены продолжат колебаться в диапазоне 50-55 долларов. Ожидаем, что во вторник курс доллара будет оставаться в широком диапазоне 66-68 рублей", — добавил он.

ФРС пойдет на снижение ключевой ставки в положении, если ситуация со вспышкой коронавируса продолжит ухудшаться, полагает Иван Марков из ИК "Иволга Капитал".

"Рынки также будут ожидать заседания ОПЕК+, которое пройдет до конца этой недели. В краткосрочной перспективе доллар будет торговаться в коридоре 66,5-67 рублей, евро — в диапазоне 73,5-74 рубля", — оценил он.