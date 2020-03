МОСКВА, 2 мар /ПРАЙМ/. Производитель персональных компьютеров и принтеров HP Inc. сообщил о получении повторного предложения от корпорации Xerox о покупке, которое будет рассмотрено.

"HP Inc. сегодня подтвердила, что Xerox Holdings Corporation представила необязывающее предложение о приобретении всех находящихся в обращении обыкновенных акций HP за денежные средства, обыкновенные акции Xerox или их комбинацию", — сообщила HP.

В ноябре 2019 года Xerox сделала предложение HP Inc. о покупке за 33,5 миллиарда долларов, которое позднее было отклонено, поскольку компания посчитала, что такие условия покупки недооценивают HP. В феврале 2020 года Xerox увеличила стоимость предложения о покупке HP почти на 10%, до 24 долларов за акцию против предыдущего предложения в 22 доллара.

HP Inc — американская компания из сферы информационных технологий, созданная в 2015 году в процессе разделения Hewlett-Packard. Инфраструктурные технологии, серверы, системы хранения данных, построение сетей, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные компьютеры и производство средств для печати — в HP Inc.

Корпорация Xerox Corp. была основана в 1906 году в Рочестере (штат Нью-Йорк, США). Специализируется на разработке технологий в области печати и управления документами. Стала первой компанией, наладившей массовый выпуск копировальных аппаратов собственной конструкции.