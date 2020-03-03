МОСКВА, 3 мар /ПРАЙМ/. Распространение нового коронавируса создает риски для экономических перспектив и работы финансовых рынков, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

"Ситуация со вспышкой коронавируса развивается очень быстро и создает риски для экономических перспектив и функционирования финансовых рынков. ЕЦБ внимательно следит за событиями и их последствиями для экономики", — говорится в заявлении Лагард.

Глава ЕЦБ также отметила, что организация готова принять "целенаправленные меры" соразмерно основным рискам.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 64 странах, число зараженных превысило 8,7 тысячи, скончались 128 человек.