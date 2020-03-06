МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Менее 40 банков в России находятся в зоне повышенного риска по допущению дефолта в течение этого года, следует из индекса здоровья банковского сектора рейтингового агентства "Эксперт РА".

Это исследование отражает мнение агентства о доле банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев.

Эксперты указывают, что по итогам четвертого квартала 2019 года индекс здоровья банковского сектора продемонстрировал рост и впервые с начала 2018 года превысил 90%. Укрепление индекса обусловлено снижающейся частотой дефолтов кредитных организаций.

Так, агентство напоминает, что в 2019 году лицензии на осуществление банковских операций были отозваны у 28 кредитных организаций против 57 в 2018 году. Лицензии трех кредитных организаций были добровольно аннулированы без допущения дефолта.

"Несмотря на ослабление в 2019 году темпов расчистки банковского сектора, на начало 2020 года все еще фиксируется значительная доля игроков с низкими оценками кредитоспособности. Значение индекса на уровне 90,5% на 1 января 2020 означает, что до 38 кредитных организаций (9,5% расчетной базы индекса) в 2020 году находятся в зоне повышенного риска", — указывается в исследовании.

При этом агентство по-прежнему не фиксирует и не ожидает значительной в масштабах сектора миграции кредитных организаций с низкой оценкой кредитоспособности в зону с более высокими уровнями рейтинга.