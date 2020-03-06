МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций падает, обновляя многомесячные минимумы на фоне обвала мировых рынков.

Индекс Мосбиржи к 13.43 мск снижался на 4,3% — до 2695 пунктов, индекс РТС — на 5,6%, до 1249 пунктов. Ранее в пятницу оба индекса обновили многомесячные минимумы, соответственно на уровне 2687 пунктов (с октября 2019 года) и 1244 пунктов (с августа 2019 года).

Западноевропейские рынки падают днем на 3-4% по индексам.