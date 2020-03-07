ВАШИНГТОН, 7 мар /ПРАЙМ/. Крупнейшие американские фондовые индексы завершили торги в пятницу в "красной зоне", падение, которое было связано с распространением коронавируса, составило 1-3%.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи, по данным на 16.00 местного времени (0.00 мск), индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 1,05%, до 25846,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,92% до 8571,234 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — также на 2,95%, до 2934,79 пункта.

Трейдеры активно бегут в менее рисковые активы. Доказательство тому, что в ходе торгов доходность десятилетних US Treasuries (на 20.26 мск) в очередной раз опускалась на 20,5 базисных пункта, или на 22,18% к уровню предыдущего закрытия в 0,925%, до 0,72%. Доходность тридцатилетних US Treasuries уменьшалась на 30 базисных пунктов, до 1,27%.

При этом, торги на 30-летние бонды американского правительства в течение сессии останавливались четыре раза из-за высокого спроса.

Инвесторы обратили внимание на ситуацию с распространением коронавируса. Число заболевших продолжает расти с каждым днем и, по последним данным South China Morning Post, общее число заболевших в мире превысило 100 тысяч. Штат Калифорния ввел режим чрезвычайной ситуации, что оказывает давление на американские биржи.