МОСКВА, 7 мар /ПРАЙМ/. Курс рубля к доллару при жестком сценарии распространения коронавируса и его негативного влияния на мировую экономику может упасть в район 70-73 рублей, при этом уровень 80-85 рублей маловероятен, сказал РИА Новости директор департамента операций на финансовых рынках МТС Банка Глеб Сорокин.

"Если далее сценарий с распространением коронавируса и экономическими последствиями будет жесткий, с точки зрения технического анализа, следующий уровень сопротивления (куда может подняться доллар – ред.) в паре доллар-рубль находится в районе 73 рублей. Далее следует зона абсолютных максимумов в районе 80-85, до которой, учитывая жесткую бюджетную политику и структурный профицит текущего счета, на мой взгляд, мы вряд ли доберемся", — сказал он.

Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи, в Южной Корее — 6,2 тысячи, в Италии — 3,8 тысячи, в Иране — 3,5 тысячи, в Германии и Франции количество случаев заболевания составляет более 400 в каждой стране. По данным ВОЗ, общее число заболевших в мире превысило 100 тысяч человек.

"Вероятность того, что доллар может коснуться уровней в 70-73 рубля, значительно повышается при приближении цены нефти Brent к 45 долларам, но к концу года с большой вероятностью вижу доллар ниже 70 рублей", — добавил эксперт.

В пятницу стоимость нефти марки Brent впервые с лета 2017 года опустилась ниже 46 долларов за баррель после того, как ОПЕК+ не смогла договориться и стало понятно, что ограничение добычи в рамках сделки закончится в конце марта.

Пока никто из экономистов не может точно оценить влияние последствий эпидемии на глобальную экономику, обратил внимание Сорокин. Несомненно, закрытие предприятий, сокращение авиаперевозок и туристических потоков оказывает влияние на рынок энергоносителей и перспективы нефти сейчас выглядят не лучшим образом, добавил эксперт.

"Учитывая то, что российский рубль на развивающихся рынках показал лучшую динамику в прошлом году, то на глобальной панике ведет себя хуже из-за более высокого старта в начале года. С начала года рубль потерял порядка 10% против доллара. К примеру, сводный индекс валют развивающихся рынков MSCI потерял с начала года 2,6%", — отметил Сорокин.