МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Средний чек одной покупки по QR-коду в Системе быстрых платежей (СБП) постоянно растёт, в среднем за весь период действия такой возможности он достиг почти 10 тысяч рублей, а чаще всего таким способом расплачиваются за фастфуд, показало исследование банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Популярность нового вида оплаты через Систему быстрых платежей в стране растет с каждым месяцем. Так, согласно статистике эквайринговой сети, пик покупок по QR-коду пришелся на предновогодний декабрь 2019 года – их количество выросло в девять раз, а обороты — в десятки раз", — подсчитали авторы исследования.

"Средний чек одной покупки по QR-коду через Систему быстрых платежей с июня 2019 года, момента проведения первой в стране покупки, техническую возможность которой обеспечил "Русский Стандарт", по февраль 2020 года составил 9 790 рублей. При этом самый высокий средний чек был отмечен в январе – 14 350 рублей. В феврале он составил 12 370 рублей", — уточняется в исследовании.

Кроме того, по данным аналитиков, в пятерку лидеров по частоте покупок по QR-коду входят: фастфуд со средней оплатой в 91 рубль, пополнение брокерских счетов — 27 536 рублей, покупки в магазинах одежды и аксессуаров — 2 606 рублей, оплата туристических услуг и авиабилетов — 33 103 рубля, благотворительные пожертвования — 61 рубль.

Система быстрых платежей (СБП) была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже более 40 участников. К подключению активно готовятся еще порядка 160 кредитных организаций, включая Сбербанк. С помощью СБП россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.