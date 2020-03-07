ПЕКИН, 7 мар — ПРАЙМ. Товарооборот США и Китая на фоне эпидемии коронавируса за первые два месяца этого года составил 60,57 миллиарда долларов, что на 20,9% ниже показателя аналогичного периода 2019 года, свидетельствуют опубликованные в субботу данные главного таможенного управления КНР.

Согласно данным китайской таможни, экспорт из КНР в США за отчетный период сократился на 27,7%, составив 42,97 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на 17,6 миллиарда долларов, что на 2,5% больше, чем в январе-феврале прошлого года.

Товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками по итогам 2019 года составил 541,22 миллиарда долларов, что на 14,6% ниже показателя 2018 года.