МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на предстоящей "короткой" рабочей неделе нового снижения фондовых индексов РФ при слабом коррекционном росте рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся в этот период на 2% и 1,7%, то есть до 2664 и 1236 пунктов соответственно.

Цена на нефть марки Brent при этом несколько скорректируется после обвала пятницы и подрастет в район 48,4 доллара за баррель марки Brent, а курс доллара на внутреннем валютном рынке по итогам недели снизится относительно уровней вечера минувшей пятницы на 20 копеек, до 68,2 рубля, евро – на 50 копеек, до 76,7 рубля, ожидают аналитики.

РЫНОК ПОДАРКОВ НЕ ПРИПАС

Аналитики объясняют, почему и после светлого праздника Восьмого марта негативная динамика рынков, скорее всего, сохранится.

"Проблема коронавируса вряд ли разрешится за неделю, поэтому паника на рынках и в общественном мнении будет нарастать. СМИ почти не пишут об особенностях протекания коронавирусной инфекции в различных возрастных группах, а также почти не сообщают об уже вылеченных пациентах. Поэтому ощущение паники на рынках сохранится", — указывает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Нефть продолжает дешеветь на 7-8% на итогах заседания ОПЕК+

Более того, некоторые признаки уже указывают на то, что затяжное падение может спровоцировать полномасштабный финансовый кризис, а это будет означать, что текущий провал — это лишь половина пути, добавляет эксперт.

На фоне все новых жестких мер, направленных на ограничение распространения коронавируса, которые пока не приносят ощутимых результатов, бегство инвесторов от риска должно продолжиться, считает и Валерий Вайсберг из ГК "Регион".

Подливает масла в огонь и падение нефтяного рынка на фоне нежелания РФ поддержать существенное сокращение добычи в рамках соглашения ОПЕК+, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". В текущих условиях большинство рискованных активов обречено на продолжение негативной динамики, считает он.

ОТ МИКРОБОВ К МАКРОСТАТИСТИКЕ

На фоне разгорающейся паники в связи с распространением нового вируса многие рыночные игроки уже не столь большую роль уделяют анализу макростатистики. Впрочем, ожидающаяся большая порция таких данных, а также заседания финансовых регуляторов могут оказать влияние на рынки в ближайшие дни.

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка считает, что фаза повышенной волатильности продолжится в ближайшее время тем более, что в выходные будет опубликован торговый баланс Китая, который вряд ли порадует.

Но всё-таки технически рынки уже выглядят сильно перепроданными, и ситуация вполне может стабилизироваться уже в ближайшие дни, а рынки ввиду близости заседаний ЕЦБ (12 марта) и ФРС (17-18 марта) попробуют отскочить, не исключает он.

На рыночных настроениях могут сказаться показатели ВВП Японии за четвертый квартал 2019 года и объем промышленного производства Германии в январе, которые выйдут в понедельник, а во вторник выйдут данные о ВВП еврозоны за четвертый квартал 2019 года, напоминает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

В среду будут опубликованы изменения запасов сырой нефти в США за неделю, большой блок данных из Великобритании, информация об инфляции в США в феврале, добавляет он.

"В четверг инвесторы смогут оценить показатель объема промышленного производства в еврозоне в январе. В этот же день ЕЦБ примет решение по процентной ставке и сделает заявление по монетарной политике. В пятницу обратим внимание на опережающий мартовский индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета", — перечисляет аналитик.

РУБЛЬ СКОРРЕКТИРУЕТСЯ ВВЕРХ

С учётом заметного ослабления рубля в последние пару недель (порядка 6% к доллару по официальному курсу Банка России) неизбежно обсуждается вопрос реакции на это со стороны того же ЦБ.

Вероятно, что Минфин и ЦБ РФ примут решение о временной приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила, что должно стабилизировать курс нацвалюты, считает Кочетков.

Важно оценить и то, как регулятор может поступать

Московская биржа

Рубль спикировал в конце недели вслед за нефтью и мировыми рынками

и в дальнейшем, за пределами рассматриваемого периода. Так, на 20 марта запланировано очередное заседание совета директоров ЦБ, на котором может быть принято решение об изменении ключевой процентной ставки Центробанка.

Решение российского ЦБ остается под вопросом, единого мнения, как поступит он на рынке нет, хотя большая часть экспертов все же ожидает снижения ставки, отмечает в связи с этим Константин Кочергин из банка "Восточный". "Некоторую поддержку российской валюте ближе к концу недели может оказать приближающийся срок уплаты средств во внебюджетные фонды", — добавил он.

В итоге, с учётом возможных позитивных для нацвалюты действий финансовых властей и более "нервного" поведения рыночных игроков в последнее время, нельзя исключать и более выраженной коррекции рубля, следует из прогнозов ряда экспертов.

Так, в условиях повышенной волатильности для курса доллара оправданным может выглядеть диапазон 66-68 рублей, комментирует Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

В понедельник, 9 марта, торги на Мосбирже проводиться не будут, напоминает Бахтин, а во вторник российский рынок будет отыгрывать динамику внешних площадок и статистику понедельника.

Поскольку тогда на внутреннем фондовом рынке будет отыгрываться внешний фон, наиболее вероятный сценарий — торговля в диапазоне 2700-2850 пунктов по индексу Мосбиржи, полагает Георгий Ващенко из ИК "Фридом финанс".

Но "слабая нефть" и паника на мировых рынках продолжат оказывать давление на российские акции, предупреждает Кочергин.

Индекс Мосбиржи сохранит высокую чувствительность к внешней конъюнктуре и может остаться под давлением в ближайшие дни, уточняет Локтюхов.

Впрочем, он не исключает достаточно бодрого отскока на следующей неделе: российский рынок акций и российские "голубые фишки" в частности уже находятся на интересных уровнях при не очень принципиальном, на данный момент, ухудшении фундаментального профиля, если предположить, что пандемия будет купирована в ближайшие месяц-два.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

На следующей неделе отчетность представят компании "Юнипро", "Алроса" и "Лукойл", выделяет Ващенко.

Также на предстоящей неделе представят публикацию финансовой отчетности по МСФО за 2019 года "Черкизово", TCS Group, банк "Санкт-Петербург", ЛСР и ТГК-1, добавляет Бахтин.

Кочетков считает, что в зоне риска экспортные секторы российского рынка: давление может продолжиться на бумаги нефтяников и поставщиков газа, а также металлургов. Напротив, в секторе золотодобычи остаётся оптимизм, добавляет он.

По мнению же Кочергина, интересными отраслями для инвестиций будут здравоохранение, биотех и золотодобывающая отрасль. А среди наименее интересных для инвестиций – транспорт и развлечения.