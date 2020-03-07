МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на предстоящей "короткой" рабочей неделе нового снижения фондовых индексов РФ при слабом коррекционном росте рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся в этот период на 2% и 1,7%, то есть до 2664 и 1236 пунктов соответственно.

Цена на нефть марки Brent при этом несколько скорректируется после обвала пятницы и подрастет в район 48,4 доллара за баррель марки Brent, а курс доллара на внутреннем валютном рынке по итогам недели снизится относительно уровней вечера минувшей пятницы на 20 копеек, до 68,2 рубля, евро – на 50 копеек, до 76,7 рубля, ожидают аналитики.

РЫНОК ПОДАРКОВ НЕ ПРИПАС

Аналитики объясняют, почему и после светлого праздника Восьмого марта негативная динамика рынков, скорее всего, сохранится.

"Проблема коронавируса вряд ли разрешится за неделю, поэтому паника на рынках и в общественном мнении будет нарастать. СМИ почти не пишут об особенностях протекания коронавирусной инфекции в различных возрастных группах, а также почти не сообщают об уже вылеченных пациентах. Поэтому ощущение паники на рынках сохранится", — указывает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Более того, некоторые признаки уже указывают на то, что затяжное падение может спровоцировать полномасштабный финансовый кризис, а это будет означать, что текущий провал — это лишь половина пути, добавляет эксперт.

На фоне все новых жестких мер, направленных на ограничение распространения коронавируса, которые пока не приносят ощутимых результатов, бегство инвесторов от риска должно продолжиться, считает и Валерий Вайсберг из ГК "Регион".

Подливает масла в огонь и падение нефтяного рынка на фоне нежелания РФ поддержать существенное сокращение добычи в рамках соглашения ОПЕК+, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". В текущих условиях большинство рискованных активов обречено на продолжение негативной динамики, считает он.

ОТ МИКРОБОВ К МАКРОСТАТИСТИКЕ

На фоне разгорающейся паники в связи с распространением нового вируса многие рыночные игроки уже не столь большую роль уделяют анализу макростатистики. Впрочем, ожидающаяся большая порция таких данных, а также заседания финансовых регуляторов могут оказать влияние на рынки в ближайшие дни.

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка считает, что фаза повышенной волатильности продолжится в ближайшее время тем более, что в выходные будет опубликован торговый баланс Китая, который вряд ли порадует.

Но всё-таки технически рынки уже выглядят сильно перепроданными, и ситуация вполне может стабилизироваться уже в ближайшие дни, а рынки ввиду близости заседаний ЕЦБ (12 марта) и ФРС (17-18 марта) попробуют отскочить, не исключает он.

На рыночных настроениях могут сказаться показатели ВВП Японии за четвертый квартал 2019 года и объем промышленного производства Германии в январе, которые выйдут в понедельник, а во вторник выйдут данные о ВВП еврозоны за четвертый квартал 2019 года, напоминает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

В среду будут опубликованы изменения запасов сырой нефти в США за неделю, большой блок данных из Великобритании, информация об инфляции в США в феврале, добавляет он.

"В четверг инвесторы смогут оценить показатель объема промышленного производства в еврозоне в январе. В этот же день ЕЦБ примет решение по процентной ставке и сделает заявление по монетарной политике. В пятницу обратим внимание на опережающий мартовский индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета", — перечисляет аналитик.

РУБЛЬ СКОРРЕКТИРУЕТСЯ ВВЕРХ

С учётом заметного ослабления рубля в последние пару недель (порядка 6% к доллару по официальному курсу Банка России) неизбежно обсуждается вопрос реакции на это со стороны того же ЦБ.

Вероятно, что Минфин и ЦБ РФ примут решение о временной приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила, что должно стабилизировать курс нацвалюты, считает Кочетков.

Важно оценить и то, как регулятор может поступать

Рубль спикировал в конце недели вслед за нефтью и мировыми рынками

Решение российского ЦБ остается под вопросом, единого мнения, как поступит он на рынке нет, хотя большая часть экспертов все же ожидает снижения ставки, отмечает в связи с этим Константин Кочергин из банка "Восточный". "Некоторую поддержку российской валюте ближе к концу недели может оказать приближающийся срок уплаты средств во внебюджетные фонды", — добавил он.

В итоге, с учётом возможных позитивных для нацвалюты действий финансовых властей и более "нервного" поведения рыночных игроков в последнее время, нельзя исключать и более выраженной коррекции рубля, следует из прогнозов ряда экспертов.

Так, в условиях повышенной волатильности для курса доллара оправданным может выглядеть диапазон 66-68 рублей, комментирует Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

В понедельник, 9 марта, торги на Мосбирже проводиться не будут, напоминает Бахтин, а во вторник российский рынок будет отыгрывать динамику внешних площадок и статистику понедельника.

Поскольку тогда на внутреннем фондовом рынке будет отыгрываться внешний фон, наиболее вероятный сценарий — торговля в диапазоне 2700-2850 пунктов по индексу Мосбиржи, полагает Георгий Ващенко из ИК "Фридом финанс".

Но "слабая нефть" и паника на мировых рынках продолжат оказывать давление на российские акции, предупреждает Кочергин.

Индекс Мосбиржи сохранит высокую чувствительность к внешней конъюнктуре и может остаться под давлением в ближайшие дни, уточняет Локтюхов.

Впрочем, он не исключает достаточно бодрого отскока на следующей неделе: российский рынок акций и российские "голубые фишки" в частности уже находятся на интересных уровнях при не очень принципиальном, на данный момент, ухудшении фундаментального профиля, если предположить, что пандемия будет купирована в ближайшие месяц-два.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

На следующей неделе отчетность представят компании "Юнипро", "Алроса" и "Лукойл", выделяет Ващенко.

Также на предстоящей неделе представят публикацию финансовой отчетности по МСФО за 2019 года "Черкизово", TCS Group, банк "Санкт-Петербург", ЛСР и ТГК-1, добавляет Бахтин.

Кочетков считает, что в зоне риска экспортные секторы российского рынка: давление может продолжиться на бумаги нефтяников и поставщиков газа, а также металлургов. Напротив, в секторе золотодобычи остаётся оптимизм, добавляет он.

По мнению же Кочергина, интересными отраслями для инвестиций будут здравоохранение, биотех и золотодобывающая отрасль. А среди наименее интересных для инвестиций – транспорт и развлечения.