МОСКВА, 7 мар /ПРАЙМ/. Компания Amazon, "вероятно, добьется успеха по существу" по ключевым аспектам иска к Пентагону из-за отданного Microsoft многомиллиардного контракта, говорится в предварительных документах федерального суда США.

В ноябре прошлого года Amazon подала иск в федеральный суд США, оспаривающий решение Пентагона заключить контракт с Microsoft на 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных JEDI. В своем иске компания, помимо прочего, обвинила президента США Дональда Трампа в давлении на военное ведомство.

В документе суда, говорится, что Пентагон, вероятно, допустил ошибку в оценке конкурирующих предложений от Amazon и Microsoft. Судья Патриция Кэмпбэлл-Смит также заявила, что эта ошибка, вероятно, нанесла материальный ущерб Amazon. Она отвергла аргументы, которые приводили и представители Microsoft, и представители минобороны, заявлявшие, что Amazon должна была раньше сообщить о своей озабоченности.

Ранее Amazon добилась через суд блокировки контракта Microsoft и Пентагона по созданию JEDI.

Microsoft получила военный контракт на 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных, сообщал Пентагон. При этом Amazon считался фаворитом в споре за контракт и практически получил его, но министерство обороны в последний момент передумало и решило пересмотреть сделку еще раз. Это произошло на фоне яростной критики со стороны Трампа в адрес Amazon и ее основателя Джеффа Безоса. Президента, в свою очередь, постоянно критикует принадлежащая миллиардеру газета Washington Post.

Помимо Amazon и Microsoft, на контракт претендовали IBM и Oracle, но они отсеялись на более ранних этапах. Google при этом вышла из тендера еще в 2018 году на фоне критики собственных сотрудников за работу с Пентагоном.