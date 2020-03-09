ТОКИО, 9 мар /ПРАЙМ/. Резкое падение котировок произошло на Токийской бирже в понедельник на фоне сообщений о распространении нового коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, впервые с января 2019 года снизился до отметки ниже 20 тысяч пунктов. Как передало агентство Киодо, в первые 15 минут торгов он упал на 4,42% по сравнению с пятницей и достиг 19832,41 пункта.

Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, которые представлены в престижной первой секции, снизился на 4,16% до отметки 1410,18 пункта.

Вспышка заболеваний, вызванных не известным прежде коронавирусом, произошла в декабре в китайском городе Ухань, а затем распространилась по другим городам и странам мира.

Число подтверждённых случаев коронавируса в самом Китае за минувшие сутки возросло на 40 и достигло 80735, 22 человека скончались, 1535 выздоровели и выписаны из больниц.