ТОКИО, 9 мар /ПРАЙМ/. Акции на Токийской бирже продолжили падение свидетельствуют данные торгов.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, после часа торгов снизился на 5,56% до отметки 19595,5 пункта.

Как сообщалось ранее, индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, которые представлены в престижной первой секции, снизился на 4,16% до отметки 1410,18 пункта.

В понедельник на фоне распада сделки ОПЕК+ рухнула на треть цена нефти Brent (до 31,43 доллара за баррель). Следом на международном валютном рынке взлетел курс доллара и евро (доллар по 72, евро по 82). Мировые биржи открываются сильным падением.