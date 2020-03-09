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ВАШИНГТОН, 9 мар /ПРАЙМ/. Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США были автоматически остановлены в воскресенье по местному времени после того, как падение индекса составило пять процентов, сообщает MarketWatch.

Согласно данным электронных торгов, падение привело к их остановке около 22.00 мск, после чего через некоторое время они были возобновлены. По состоянию на 5.02 мск падение замедлилось до 1,71% до 2972,37 пунктов.

Ранее сообщалось, что фьючерсы обрушились более чем на 4% на фоне обвала цен на нефть. В частности, цены на апрельские поставки сырой нефти West Texas Intermediate упали на 21% до 32,01 доллара, аналогично на 21% подешевели майские поставки Brent до 35,22 доллара.