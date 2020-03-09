Доллар на международных торгах превысил 73 рубля, евро подбирается к 84 - данные торгов
МОСКВА, 9 мар /ПРАЙМ/. Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном рынке валютном после 30%-го обрушения цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Доллар рос до 73,29 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).
Сейчас доллар торгуется по 72,77 рубля, евро по 83,79.
На валютном рынке Московской биржи торги еще не открылись. Рынок Forex не всегда корректно отображает реальную стоимость валюты в момент, когда закрыта Московская биржа и нет информации от тех, чьи данные и заявления влияют на курс.
https://1prime.ru/Financial_market/20200309/831039736.html