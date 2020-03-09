МОСКВА, 9 мар /ПРАЙМ/. Сбербанк наблюдает очень высокий спрос со стороны россиян на "Дальневосточную ипотеку" под 2%, банк выдал 1,4 тысячи кредитов по этой программе с момента ее запуска, что составляет две трети от всех выдач, рассказал РИА Новости первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин.

"Дальневосточная ипотека" — это кредит для молодых семей, приобретающих жилье на Дальнем Востоке РФ. Его могут оформить супруги, чей возраст не превышает 35 лет, и неполные семьи с детьми. Также ипотека доступна владельцам "дальневосточных гектаров" без ограничения по возрасту, если они используют землю под жилищное строительство.

"Сбербанк выступает лидером по выдаче "Дальневосточной ипотеки", мы в числе первых присоединились к программе в декабре 2019 года, и на сегодняшний день заключили 66% договоров от общего объема подобных сделок в России. В "Дальневосточном Сбербанке" этот продукт пользуется очень высоким спросом, и спрос не снижается", — рассказал Ведяхин.

По его словам, с момента запуска программы в "Дальневосточном Сбербанке" было выдано более 1,4 тысячи кредитов на сумму более 5 миллиардов рублей. "И это в три раза больше по сравнению с количеством выдач по программе господдержки для семей с детьми на территории обслуживания банка за весь 2019 год", — добавил первый зампред правления банка.

В декабре в Сбербанке также сообщали, что планируют выдать кредитов по этой программе на сумму свыше 200 миллиардов рублей.