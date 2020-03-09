МОСКВА, 9 мар /ПРАЙМ/. Курс доллара опустился к иене до минимума с 2014 года на росте опасений вокруг распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.02 мск курс доллара опускается к иене до 102,81 доллара за иену с уровня предыдущего закрытия в 105,3 доллара за иену. Курс евро к доллару рос до 1,1401 евро за доллар с уровня предыдущего закрытия в 1,1285 евро за доллар. Индекс доллара падал на 0,7%, до 95,28 доллара.

В центре внимания инвесторов по-прежнему находится ситуация с распространением коронавируса. Заболевание и связанные с ним карантинные меры наносят ущерб развитию мировой экономики, что поддерживает спрос на надежные активы, к которым относится иена. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек.

Кроме того, давление на курс оказывает падение нефтяных котировок более чем на 30%.

"Это совершенно дико. Это не тот поезд, на котором я бы хотела оказаться, и то, куда он придет и как долго будет идти, зависит от того, как будет развиваться ситуация", — отметила глава FX Asia в BNP Paribas Wealth Шафали Сачдев (Shafali Sachdev), чье мнение приводит агентство Рейтер.