ВЛАДИВОСТОК, 9 мар /ПРАЙМ/. Дефицита валюты в обменных пунктах Владивостока не отмечается, доллар продается от 75 рублей.

Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на международном валютном рынке после 30%-го обрушения цен на нефть — доллар рос до 73,32 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 83,02 рубля (максимум с февраля 2016 года). Сейчас доллар торгуется в районе 72,75 рубля, евро — 82,9 рубля. Московская биржа в понедельник закрыта в связи с выходным днем. Официальные курсы, установленные ЦБ РФ на выходные и вторник: евро — 75,8424 рубля, доллар — 67,5175 рубля.

Как сообщил РИА Новости представитель оперкассы "Саммит банка", сейчас доллар продается по 75,50 рубля. "Наличность есть, ограничений на сумму продажи доллара нет", — сказал собеседник агентства.

Представитель пункта обмен валюты банка "Приморье" также сообщил, что дефицита наличности нет. "Дефицита долларов нет, можно купить любую сумму. Доллар по 75,05 рубля", — сказал он.

Многие обменные пункты валюты в понедельник во Владивостоке не работают из-за праздничного дня.

Нефтяные котировки в понедельник обрушились после новостей о том, по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта участники не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.