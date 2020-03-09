АЛМА-АТА, 9 мар /ПРАЙМ/. Курс доллара резко вырос в обменных пунктах столицы Казахстана Нур-Султана и крупнейшего города страны Алма-Аты, свидетельствуют данные сайта kurs.kz.

Понедельник в Казахстане является нерабочим днем в связи с выпадением праздника 8 марта на воскресенье. В пятницу курс доллара на Казахстанской фондовой бирже сложился на уровне 382,22 тенге.

По данным сайта, в обменных пунктах столицы и Алма-Аты доллар покупают по 392 тенге, продают по 394 тенге. Во многих обменных пунктах продажа долларов не ведется. Как сообщили РИА Новости в одном из них, продажа долларов возобновится во вторник – в первый рабочий день на текущей неделе.

"Доллары закончились сегодня утром. Продажа возобновится завтра, когда будет понятна ситуация с курсом", — сказала сотрудница одного из столичных "обменников".

Около некоторых обменных пунктов, которые продолжают продажу долларов, наблюдаются небольшие очереди.