МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Стоимость акций Saudi Aramco на открытии торгов в понедельник упала сразу на максимально допустимые 10% — до 27 риалов, в воскресенье она впервые опустилась ниже цены IPO в 32 риала, свидетельствуют данные торгов.

Падение акций происходит на фоне обвала мировых цен на нефть более чем на 30%. Нефтяные котировки обрушились после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении.

В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.