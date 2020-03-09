МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись падением на 3-7% после обвала цен на нефть более чем на 30%, при том что ещё не ушли опасения, связанные с распространением коронавируса, свидетельствуют данные торгов и комментарии.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 3,01%, до 2943,29 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,79%, до 1842,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 4,23%, до 25040,46 пункта. Японский индекс Nikkei 225 обвалился на 5,07%, до 19698,76 пункта, южнокорейский KOSPI — на 4,19%, до 1954,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 7,33%, до 5760,6 пункта.

На мировых финансовых рынках наблюдаются массовые распродажи после того, как нефтяные котировки в понедельник обвалились более чем на 30%. Страны ОПЕК+ в пятницу не смогли договориться ни об изменении параметров существующего соглашения, ни о его продлении после марта. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу.

Баррель Brent сейчас торгуется около 36,2 доллара за баррель (ранее в понедельник падал до 31,38 доллара, минимума за четыре года), WTI — у 32,55 доллара (опускался до 27,9 доллара, также минимума за четыре года).

"Такая ситуация может иметь более сильные последствия для мировой экономики, чем торговая война между Китаем и США, потому что нефть затрагивает очень много вещей в мировой экономике", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Eurasia Group Рохитеш Дхаван (Rohitesh Dhawan).