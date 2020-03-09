КАИР, 9 мар — ПРАЙМ. Главный индекс египетской фондовой биржи просел почти на восемь процентов с начала торгов в понедельник, свидетельствуют данные на сайте биржи.

Ведущий фондовый индекс EGX30, учитывающий акции 30 компаний с наибольшей капитализацией, при открытии составлял 11849 пунктов, а по состоянию на 12:20 (13:20 мск) – 10919. Таким образом, падение составило 7,83%, свидетельствует сайт биржи.

За время торгов упали в стоимости акции 119 компаний, выросли акции лишь четырех. Цена акций 36 компаний осталась без изменений.

Индекс EGX70 упал на 4,75%, индекс EGX100 – на 5,4%.

Местные СМИ связывают падение индекса биржи с сообщением минздрава страны о первом погибшем от коронавируса – 60-летнем гражданине ФРГ, и с влиянием общей ситуации на мировых финансовых рынках.