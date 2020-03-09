МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота ранее в понедельник побила восьмилетний рекорд стоимости, но сейчас умеренно растет на фоне продолжающегося роста спроса на надежные активы из-за коронавируса, а также на обвале сырьевых и фондовых котировок в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.20 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 7,5 доллара, или на 0,45%, до 1680 долларов за тройскую унцию. При этом ранее в ходе торгов золото превысило отметку в 1700 долларов, достигнув максимума с марта 2012 года. Цена мартовского фьючерса на серебро снижается на 1,44%, до 17,015 доллара за унцию.

Спрос на золото, которое традиционно считается надежным активом, растет на фоне продолжения распространения коронавируса. Число заболевших по всему миру уже превысила отметку в 100 тысяч человек.

Кроме того, поддержку золоту оказывает падение курса доллара, благодаря которому металл становится доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой, а также обвал цен на нефть.

Нефтяные котировки ранее в понедельник обвалились на 30% после новостей о том, что по итогам заседания ОПЕК+ в пятницу участники не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу у участников прежнего альянса нет. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть. Баррель Brent дешевел до 31,38 доллара за баррель, WTI — до 27,9 доллара (минимумов за четыре года), а сейчас их падение составляет порядка 20%.