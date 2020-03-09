ЛОНДОН, 9 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая британская сеть супермаркетов Tesco договорилась о продаже своих магазинов в Таиланде и Малайзии тайскому конгломерату Charoen Pokphand Group за 10,6 миллиарда долларов, говорится в сообщении розничной сети.

Продажа Tesco Thailand и Tesco Malaysia позволит компании "уделять больше внимания стимулированию генерирования денежных средств и доходам акционеров от розничных предприятий в Великобритании, Ирландии и Центральной Европе", отмечается в сообщении.

Ожидается, что в результате сделки акционеры Tesco получат 6,6 миллиарда долларов в виде дивидендов.

Планируется, что регуляторы Таиланда и Малайзии вынесут свое решение по сделке во второй половине 2020 года.

Сеть Tesco в Великобритании насчитывает 3769 супермаркетов, 895 — в странах Центральной Европы.