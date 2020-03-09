КАИР, 9 мар /ПРАЙМ/. Рекордное снижение цен на нефть является временным и естественным процессом, который вряд ли окажет сильное влияние на экономику Египта, заявил РИА Новости глава комитета по энергетике парламента Египта Талаат ас-Сувейди.

"На курсе египетского фунта, конечно, это не скажется", — заявил депутат в ответ на вопрос о возможном влиянии падения цен на нефть на экономику страны.

"Курс египетского фунта меняется постоянно — например, был на уровне 20 фунтов за доллар, сейчас на отметке 15,5 — так и цены на нефть, естественно, меняются, это нормальный процесс", — заявил он.

"Ситуация более чем естественная", — отметил ас-Сувейди.

Египет добывает около 500 тысяч баррелей нефти в день.

Египетская фондовая биржа закрыла торги в понедельник падением на 7,31% основного индекса EGX 30.

Местные СМИ связывают падение индекса биржи с сообщением минздрава страны о первом погибшем от коронавируса — 60-летнем гражданине ФРГ, и с влиянием общей ситуации на мировых финансовых рынках.

В понедельник к опасениям по коронавирусу добавился обвал нефтяных цен более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений по добыче. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. К текущему моменту падение котировок основных марок — Brent и WTI — замедлилось до примерно 20%.