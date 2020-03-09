МОСКВА, 9 мар /ПРАЙМ/. Курс иены как валюты с наименьшим инвестиционным риском растет в понедельник по отношению к доллару в свете распродаж на рынке нефти и мировых фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.12 мск курс доллара к иене снижается до 102,3 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,3 иены, курс евро растёт до 1,1431 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1285 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падает на 1%, до 95 пунктов.

В понедельник резко увеличился спрос на более "надежную" иену — она дорожала ранее в ходе торгов к доллару на 3% и достигала 101,55 иены за доллар, что стало самым высоким показателем с 2016 года.

Поводом для увеличения спроса на более надежные активы стал обвал на мировом рынке нефти более чем на 30% после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть. Вслед за нефтью падение произошло на мировых фондовых рынках.

Аналитики банка ING, мнение которых приводит агентство Рейтер, отметили, что текущая ситуация на мировых рынках напоминает ситуацию в кризис 2008-2009 года и способствует "резкому бегству инвесторов в более безопасные активы".