МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, сообщает кабмин в понедельник.

"Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсудили меры по сохранению стабильности российской экономики", — говорится в сообщении на сайте правительства.

Добавляется, что в совещании приняли участие первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Григоренко, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента Максим Орешкин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.