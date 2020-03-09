МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Московская биржа с 10 марта расширит границы ценовых коридоров для наиболее ликвидных активов и повысит ставки обеспечения по ряду инструментов, говорится в сообщении биржи. Нефтяные цены обвалились на панике и ненадолго, считают аналитики

"С учетом текущей ценовой динамики и волатильности для всех наиболее ликвидных активов (валюта, ликвидные акции, товары, производные на индексы) с момента старта торгов 10 марта на рынках Биржи будут дополнительно установлены расширенные границы ценовых коридоров, значения которых будут определены исходя из рыночной ситуации в утреннее время перед открытием торгов 10 марта. По указанным активам Московская биржа в соответствии с международными практиками также увеличит длительность процедуры изменения границ ценовых коридоров торгуемых инструментов до 15 минут в ходе торгов", — отмечается в сообщении.

Биржа также отметила, что она действует строго в соответствии с регулированием, правилами и регламентами, обеспечивает непрерывность проведения торгов при любых рыночных условиях.

"В случае резких колебаний котировок ценных бумаг в течение торгового дня на Бирже применяется механизм дискретного аукциона. При изменении стоимости отдельных акций, включенных в индекс Мосбиржи, на 20% в течение 10 минут подряд на фондовом рынке проводится дискретный аукцион по данной акции. При изменении индекса Мосбиржи на 15% в течение 10 минут подряд проводится дискретный аукцион по всем акциям. Правилами биржи предусмотрено не более двух дискретных аукционов, после 16.40 аукционы не проводятся", — указывается в сообщении.

Как поясняет торговая площадка, на рынке облигаций дискретных аукционов не проводится. Сделки репо, сделки своп и сделки в адресных режимах будут проводиться в штатном режиме, добавляется в сообщении.

"На всех рынках биржи согласно правилам клиринга при достижении цены границ установленного ценового коридора (торговых лимитов) производится их автоматическое расширение, обеспечивающее участникам рынка и их клиентам возможность совершения сделок в условиях высокой волатильности", — напоминает биржа.

"В целях оперативного информирования участников рынка о маржинальных требованиях Московская биржа планирует раскрыть указанную информацию до 9.15 утра 10 марта. В связи с повышенной волатильностью с 10 марта 2020 года будут повышены ставки обеспечения по ряду инструментов", — сказано в сообщении.