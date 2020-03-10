БУЭНОС-АЙРЕС, 10 мар /ПРАЙМ/. Основной биржевой индекс Аргентины Merval упал в понедельник почти на 14% на фоне обвала мировых рынков, следует из данных торгов.

Индекс провалился на 13,75% до 30379,90 пункта.

При этом акции крупнейшей аргентинской нефтегазовой компании упали на 24%.

В понедельник к опасениям по коронавирусу добавился обвал нефтяных цен более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений по добыче. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть.

Крупнейший индекс США Dow Jones пережил в понедельник самое сильное с 2008 года падение за один день — 7,79%. Основные европейские фондовые индексы в понедельник завершили торги снижением на 7-8%.