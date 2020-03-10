МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/. Бразильские акции упали на 12%, что стало самым сильным падением с 1998 года, сообщает агентство Рейтер.

Согласно агентству, под влиянием падения на 31% акций нефтяной компании Petrobras основной индекс биржи Bovespa упал на 12%, что стало самым сильным падением с октября 1998 года.

Агентство также отмечает, что центральный банк страны провел интервенции на валютном рынке, чтобы остановить падение бразильского реала, которое достигло рекордно низкого уровня во время распродаж на мировых финансовых рынках.

В понедельник к опасениям по коронавирусу добавился обвал нефтяных цен более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений по добыче. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. К текущему моменту падение котировок основных марок — Brent и WTI — замедлилось примерно до 20%.

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник закрылись падением на 3-7%, а в Европе — открыли торги обвалом на 6-9%. Сходную динамику демонстрировали и биржи стран Персидского залива, Египта и других стран.

Кроме того, давление на котировки продолжает оказывать распространение коронавируса. Число заболевших по всему миру уже превысило 100 тысяч человек.