МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/. Основной индекс японской фондовой биржи Nikkei 225 в первые часы торгов вторника снижается чуть более чем на 3% вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 3.35 мск японский индекс Nikkei 225 падает на 3,11%, до 19078,86 пункта. Таким образом, сильные распродажи на бирже отмечаются второй день подряд — в понедельник японский индекс снизился чуть более чем на 5%.

Инвесторы обратили внимание на распродажи на американских рынках по итогам понедельника, в рамках которых индекс США Dow Jones пережил самое сильное с 2008 года падение за один день — 7,79%.

"Японский рынок резко снижается, реагируя на падение на рынке США, и Nikkei 225 может опуститься ниже уровня 19000 пунктов", — сказал агентству Франс Пресс старший аналитик Monex Inc. Тосиюки Канаяма (Toshiyuki Kanayama).