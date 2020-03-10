ПЕКИН, 10 мар /ПРАЙМ/. Основной индекс Гонконгской фондовой биржи на открытии торгов во вторник растет почти на 1% на фоне обвала мировых рынков и одновременно роста стоимости нефти марок Brent и WTI, свидетельствуют данные торгов.

К 9.20 (4.20 мск) основной индекс Hang Seng вырос на 0,98% и составил 25285,68.

В понедельник к опасениям по коронавирусу добавился обвал нефтяных цен более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений по добыче. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть.

Крупнейший индекс США Dow Jones пережил в понедельник самое сильное с 2008 года падение за один день — 7,79%. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник закрылись падением на 3-7%, основные европейские фондовые индексы в понедельник завершили торги снижением на 7-8%.

Стоимость нефти марки Brent во вторник растет более чем на 6%, после того как днем ранее падение достигало 30%. По состоянию на 3.11 мск майский фьючерс марки Brent дорожает на 6,67%, до 35,69 доллара за баррель, апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 3,85%, до 32,37 доллара за баррель. В понедельник обе марки обновили минимумы за четыре года, падая примерно на 30%.