ПЕКИН, 10 мар /ПРАЙМ/. Основные индексы фондовых бирж материковой части Китая на открытии торгов во вторник показали незначительный рост вслед за обвалом мировых рынков накануне, свидетельствуют данные торгов.

К 9.33 (4.33 мск) по местному времени основной индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,61% — до 2961,26 пункта, индекс Шэньчжэньской фондовой биржи SZSE Component вырос на 0,87% и составил 11205,02 пункта.

В понедельник к опасениям по коронавирусу добавился обвал нефтяных цен более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений по добыче. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть.

Крупнейший индекс США Dow Jones пережил в понедельник самое сильное с 2008 года падение за один день — 7,79%. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник закрылись падением на 3-7%, основные европейские фондовые индексы в понедельник завершили торги снижением на 7-8%.