МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник корректируются вверх после падения в понедельник на 3-7% из-за обрушения нефтяных цен и последовавшей волатильности на фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов. Инфляция в Китае в феврале на фоне эпидемии коронавируса составила 5,2%

По состоянию на 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,62% — до 2961,54 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,53%, до 1852,36 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,81%, до 25494,68 пункта, южнокорейский KOSPI поднимался на 0,09% — до 1956,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,27% до 5833,9 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,26%, до 19749,53 пункта.

В понедельник нефтяные цены обрушились на 24-25%, в ходе торгов снижение котировок превышало 30%. Такая динамика была вызвана тем, что в пятницу страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении.

В результате волатильность перекинулась и на фондовые рынки. Так, биржи США упали в понедельник на 7%, Европы — на 7-8%. Биржи Азии снизились днем ранее в основном на 3-5%, при этом австралийский индекс потерял 7%.

"Думаю, ситуация со временем улучшится, когда к делу подойдут с холодной головой, но следующие пару недель будет трудно", — цитирует агентство Ассошиейтед Пресс аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn).

Риски вокруг распространения коронавируса для рынков при этом сохраняются. Число заболевших в Китае достигло 80,75 тысячи человек. Другие крупные вспышки заболевания находятся в Азии, Европе и на Ближнем Востоке: в Южной Корее число зараженных достигло 7,5 тысячи, в Японии — 1,2 тысячи, в Иране насчитывается более 7,1 тысячи заболевших, в Италии — более 9 тысяч, в Германии — свыше 1,1 тысячи, во Франции — 1,4 тысячи человек. В США зафиксировано несколько сотен случаев заражения коронавирусом.