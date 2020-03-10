МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Доллар дорожает к иене во вторник утром более чем на 2,5% после падения курса до многолетнего минимума из-за усиления волатильности, что поддержало спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 мск курс доллара к иене рос до 104,94 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 102,34 иены, или на 2,55%. В понедельник индикатор опустился до 101,21 иены, что стало минимумом с начала ноября 2016 года.

Курс евро снижался до 1,1352 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1447 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 1%, до 95,85 пункта.

В понедельник мировые рынки обрушились из-за падения цен на нефть на 24-25%, фондовые рынки в результате опустились в среднем на 7-8%. Причиной волатильности стала неопределенность вокруг добычи странами ОПЕК+ на фоне распространения коронавируса.

В пятницу страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.

Иена традиционно считается более надежным активом, спрос на который растет в случае усиления волатильности на рынках.