МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Московская биржа уточнила верхнюю границу возможного курса доллара до 75,2125 рубля, евро — до 85,785 рубля, говорится в сообщении биржи.

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская биржа до старта торгов 10 марта 2020 года изменены значения ценовых границ и границ рыночного риска", — сообщила биржа.

Накануне Мосбиржа перед торгами повысила верхнюю границу возможного изменения курса доллара до 76,3951 рубля с 70,445 рубля, евро — до 87,3131 рубля с 79,625 рубля.