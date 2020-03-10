МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы открыли торги вторника ростом в среднем на 1% после падения на 7-8% днем ранее из-за волатильности, вызванной падением нефтяных цен, свидетельствуют данные торгов. Рынок акций РФ падает на 8-12% во главе с нефтегазовыми компаниями и банками

По состоянию на 11.04 британский индекс FTSE 100 рос на 1,31%, до 6055,25 пункта, французский CAC 40 — на 1,46%, до 4776,8 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,73%, до 10709,6 пункта.

В понедельник нефтяные цены обрушились на 24-25% после того, как в пятницу страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. Падение нефтяных цен отразилось и на мировых фондовых биржах, которые упали на 7-8%.