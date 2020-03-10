МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов после длинных выходных спикировал в район четырехлетних минимумов вслед за нефтью, падавшей в понедельник ниже 35 долларов за баррель. После тестирования в первые минуты торгов минимальных отметок рубль немного отошел от них вверх и пытается стабилизироваться, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.09 мск рос на 3,4 рубля, до 72,0 рубля, курс евро расчетами "завтра" — на 4,5 рубля, до 82 рублей. С утра доллар подскакивал до 72,99 рубля — максимума с марта 2016 года, евро – до 85 рублей, максимума с февраля 2016 года.

Стоимость нефти утром растет на 4,7% — до 35,98 доллара за баррель сорта Brent.

В начале торгов доллар перешел в диапазон 70–75 рублей, отмечают аналитики Промсвязьбанка. "В ходе сессии не исключаем попыток американской валюты протестировать верхнюю границу коридора. При этом сдерживающим фактором для роста доллара станет решение российского ЦБ с 10 марта начать упреждающую продажу валюты на рынке по бюджетному правилу, что увеличит ее предложение на рынке", — считают аналитики банка.