МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Бумаги Сбербанка усилили падение на новостях, касающихся продажи Центробанком пакета его акций правительству, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 11.33 мск бумаги снижались на 11,5%, а в моменте на новостях теряли 14,5%.

Как заявил ранее во вторник первый зампред регулятора Сергей Швецов, ЦБ РФ нашел формулу продажи акций Сбербанка правительству без выставления оферты миноритариям.

При этом в первые минуты торгов акции Сбербанка обновили минимум с декабря 2018 года, упав почти на 16% — до 184,86 рубля, после чего пытались восстанавливаться.