МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись достигавшим 3% коррекционным ростом после ощутимого снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов вторника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,82%, до 2996,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,42%, до 1887,34 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,41%, до 25392,51 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,85%, до 19867,12 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,42%, до 1962,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 3,11%, до 5939,6 пункта.

Во вторник на биржах Азии отмечался коррекционный рост после распродаж днем ранее, достигавшим 7%. Такая ситуация была связана с обрушением мировых цен на нефть примерно на 30% после того, как страны ОПЕК+ в пятницу не смогли договориться ни об изменении параметров существующего соглашения, ни о его продлении после марта. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу.

"Индекс Nikkei потерял более 4% в начале торгов, но постепенно восстановился, когда инвесторы стали покупать резко подешевевшие акции", — сказал агентству Франс Пресс брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).