МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Рубль днем усилил попытки восстановления на фоне приостановки Минфином РФ аукционов по размещению ОФЗ. Снятие с рынка навеса госбумаг, предлагаемых к покупке, поддержит их цены и уменьшит количество выводимых из них рублей, которые могут пойти на покупку валюты, поясняют эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.12 мск рос на 2,6 рубля — до 71,2 рубля, курс евро расчетами "завтра" — на 3,3 рубля — до 80,8 рубля, следует из данных Московской биржи. На новостях от Минфина доллар замедлялся до 70,69 рубля, евро – до 80,14 рубля.

С утра доллар подскакивал до 72,99 рубля — максимума с марта 2016 года, евро – до 85 рублей – максимума с февраля 2016 года.

Минфин России в целях избежания избыточного давления на долговой рынок и учитывая наличие необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств, приостановил проведение аукционов по размещению ОФЗ на период до стабилизации рыночной ситуации.