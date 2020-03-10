МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут более чем на 2% после падения более чем на 7% на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.46 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 2,68%, до 24490,66 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,76%, до 8170,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,53%, до 2816,17 пункта.

Накануне американские биржи потеряли более 7% на фоне глобального обрушения фондовых рынков из-за падения цен на нефть. Биржи открылись заметным ростом в пределах 3,5%, но затем немного замедлили темпы роста.

Теперь котировки начали стабилизироваться. Рост индексов также поддерживает заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США готовы к серьезным мерам стимуляции экономики, пострадавшей от коронавируса. Опасения относительно распространения коронавируса не утихают. Число заболевших по всему миру уже превысило 100 тысяч человек.

"Инвесторы пытаются найти признаки того, что в конце туннеля есть свет. Если они получат какие-нибудь признаки того, что этот коронавирус не так разрушителен с экономической точки зрения, то рынок может вырасти", — отметил глава инвестиционной компании 50 Park Investments Адам Сархан (Adam Sarhan), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Кроме того, трейдеры ожидают, что мировые центральные банки примут меры поддержки экономики. Позднее на текущей неделе пройдет заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), а 17-18 марта пройдет встреча Федеральной резервной системы США. При этом 3 марта на внеплановом заседании ФРС понизила процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 1-1,25%.