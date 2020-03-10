МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает опускаться во вторник вечером более чем на 1%, корректируясь после достижения максимума с конца 2012 года накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.46 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,11%, или на 18,25 доллара, до 1657,05 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,71%, до 16,933 доллара за унцию.

Накануне стоимость золота достигла максимума с декабря 2012 года в 1700 долларов. Такой рост был вызван бегством в надежные активы после обрушения цен на нефть, которое привело к падению курса доллара и фондовых рынков.

"Это стабилизация на финансовых рынках; мы видим рост на фондовых рынках, доходность (гособлигаций — ред.) и доллар растут. Таким образом, факторы, которые поддерживали золото последние несколько дней, теперь стали негативными", — отметил аналитик Quantitative Commodity Research Петер Фертиг (Peter Fertig), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Сегодня инвесторы отказываются от покупки надежных активов, к которым относится золото, в ожидании мер поддержки экономики от мировых центробанков. Позднее на текущей неделе пройдет заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), а 17-18 марта пройдет встреча Федеральной резервной системы США. При этом 3 марта на внеплановом заседании ФРС понизила процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 1-1,25%.