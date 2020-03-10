МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером продолжает расти к иене и евро на возврате у инвесторов аппетита к риску и в надеждах на дальнейшие меры по стимуляции экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.21 мск курс доллара к иене рос до 103,69 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 102,34 иены. Курс евро снижался до 1,1373 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1447 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,97%, до 95,82 пункта.

Восстановление доллара совпало с коррекционным ростом на фондовых рынках США после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он проведет во вторник пресс-конференцию об экономических мерах в ответ на коронавирус.

"Этот кризис, вызванный коронавирусом, заставляет центральные банки и правительства тратить деньги, и это хорошо для рынка. Это то, чего хотел мир, а не столько снижение процентных ставок. Вот почему я чувствую, что доллар восстановится", — сказал агентству Рейтер старший валютный трейдер и стратег Tempus Inc. Хуан Перес (Juan Perez).

Позднее на текущей неделе пройдет заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), а 17-18 марта — встреча Федеральной резервной системы (ФРС) США. Участники рынка ожидают дальнейших мер поддержки экономики.